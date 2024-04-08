مسلسل فراولة الحلقة 14.. هل يبتعد صدقي صخر عن نيللي كريم؟

تحسّنت العلاقة بين الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، وفراولة «نيللي كريم»، بعد أن كان يهاجم عملها بسبب الأحجار الكريمة، حتى تطورت العلاقة للإعجاب بها، ليدخل في علاقة عاطفية معها، وبعد أن يتفقا على موعد للقاء، تتراجع فراولة بعد حديث طليقته معها وتفكيرها في عودتها له، فتحاول إقناعه بالعودة إلى طليقته، وينتظره المشاهدون ما يحدث في الحلقة 14.

وضمن أحداث الحلقة 13، التي جائت مليئة بالكواليس حيث كشفت سامية سوشيال «شيماء سيف» لحسن الشندويلي «أحمد فهيم» أن هاتفه كان ملغما ببرامج التجسس وضعتها له زوجته لمراقبته بعد علمها أنه يبحث عن زوجة ثانية.

موعد عرض مسلسل فراولة

أما عن عرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة على قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

نجوم مسلسل فراولة

ويشارك في مسلسل فراولة عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم الفنانة سمر مرسي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.