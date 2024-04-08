رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل فراولة الحلقة 14.. هل يبتعد صدقي صخر عن نيللي كريم؟

كتب:

حسن سمير
09:03 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة

تحسّنت العلاقة بين الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، وفراولة «نيللي كريم»، بعد أن كان يهاجم عملها بسبب الأحجار الكريمة، حتى تطورت العلاقة للإعجاب بها، ليدخل في علاقة عاطفية معها، وبعد أن يتفقا على موعد للقاء، تتراجع فراولة بعد حديث طليقته معها وتفكيرها في عودتها له، فتحاول إقناعه بالعودة إلى طليقته، وينتظره المشاهدون ما يحدث في الحلقة 14.

وضمن أحداث الحلقة 13، التي جائت مليئة بالكواليس حيث كشفت سامية سوشيال «شيماء سيف» لحسن الشندويلي «أحمد فهيم» أن هاتفه كان ملغما ببرامج التجسس وضعتها له زوجته لمراقبته بعد علمها أنه يبحث عن زوجة ثانية.

موعد عرض مسلسل فراولة

أما عن عرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة على قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

نجوم مسلسل فراولة

ويشارك في مسلسل فراولة عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير،  ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم الفنانة سمر مرسي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.

اقرأ المزيد:

ملخص الحلقة 13 من مسلسل فراولة.. تحسن العلاقة بين نيللي كريم وصدقي صخر

مسلسل فراولة الحلقه 13.. خيانة أحمد فيهم لزوجته زوزو

حكم العلاج بالأحجار الكريمة على طريقة مسلسل فراولة.. بعضها يشعرك بالسعادة

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 13

مسلسل فراولة الحلقة 13.. هل تفي شيماء سيف بوعدها لخطيبها؟
بقلم حسن سمير