حدث ليلا| تطور جديد في تأشيرات المصريين بالكويت ومفاجأة بشأن موعد عيد الفطر

خلال الساعات الماضية، أشعلت بعض الأحداث الرأي العام سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ومنها تطورات في حصول المصريين على تأشيرة العمل بدولة الكويت، حيث فاجأ مركز الفلك الدولي الملايين بموعد عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تساعد حدة الأوضاع في تل أبيب سواء بين المتظاهرين واستشهاد الأسير الفلسطيني وليد دقة.

تطورات جديدة في تأشيرات المصريين بالكويت

وتزايدت التساؤلات حول آخر موعد للحصول على تأشيرة عمل الكويت، بعد أن أعلنت السلطات عن إعادة فتحها بعد توقف دام 16 شهرا.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عن أن الحصول على تصريح العمل بالكويت متاح للمصريين بدون موعد لإغلاقها.

مفاجأة في موعد عيد الفطر 2024

وكشف المركز الفلكي الدولي عن أنه يكاد يكون من المستحيل استطلاع هلال شهر شوال 1445 بعد غروب شمس اليوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل، وذلك بسبب حصول اقتران سطحي بعد الغروب، وبالتالي سيكون رمضان متمم في الدول العربية التي بدأت الصيام الثلاثاء 11 مارس الماضي.

ومن الممكن رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 9 أبريل بعد مولد الهلال، وبالتالي سيكون شهر رمضان في الدول التي بدأت صيامها يوم الأربعاء 12 مارس الماضي، حوالي 29 يومًا.

وبهذا يكون فلكيًا موعد عيد الفطر المبارك موحد في جميع الدول العربية يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، وسيتم تحديد موعده شرعًا وفقًا للجهات الشرعية في كل بلد عربي.

تعيين محقق لمراقبة تحقيق الاحتلال عن مقتل عمال الإغاثة

كشفت أستراليا عن تعيين الجنرال المتقاعد مارك بينسكين مسؤولا عن مراقبة التحقيق الذي تجريه جيش الاحتلال عن مقتل عمال إغاثة في المطبخ المركزي العالمي.

وطالبت أستراليا بضرورة محاسبة كاملة للمسئولين عن تلك الفاجع، بعد مقتل 7 عاملين في منظمة خيرية، من بينهم الاسترالية لالزاومي "زومي" فرانكوم، وفق موقع سكاي نيوز العربية.

استشهاد الأسير الفلسطيني وليد دقة

وكشفت هيئة شؤون الأسري الفلسطينية استشهاد المعتقل وليد دقة 62 عام، بعد أن دامت فترة اعتقاله لنحو 38 عام، حيث تم اعتقاله عام 1986 بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي، وقد حكم عليه في البداية بالإعدام، ولكن تم تخفيف الحكم إلى 37 عام، ورغم أنه امضي فترة العقوبة إلا أن المحكمة مدت فترة حكمه لمدة عاملين بتهمة ادخال هاتف محمول إلى الحبس.

ودقه كان مصاب بالسرطان النخاع الشوكي، والدم، وبعد السابع من أكتوبر تعرض إلى إهمال طبي كبير أدي إلى استشهاده.