تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8.. ماذا حدث في فندق المزاريطة؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الـ28 من مسلسلات الاجتماعية والكوميدية المذاعة خلال شهر رمضان.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي

وأفاد التقرير بأنّ أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي شهدت أحداثا مشوقة، بعد تحويل الكبير دوار العمدة إلى «فندق المزاريطة»، والحجوزات أصبحت كبيرة، جاء إليه بلوجر حتى يحجز غرفة مقابل أنه يعمله إعلان للفندق، ولكنه دخل معاهم في جدال، ثم أقنعته مربوحه أن يوافق بهدف الترويج للفندق.

أحداث الحلقة الـ28 مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الحلقة الـ28 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، أحداثا مختلفة تتعلق بمروان أبو المجد بعد تزوره توقيع والده وقع على عقد بيع بيتهم، لصالح يحيي شاكر».

أحداث الحلقة الـ28 مسلسل صدفة

في الحلقة الـ28 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، قررت فرح أن تحكي لصدفة عن قصة صديقتها التي قتلتها بزجاجة في المدرسة القديمة بعد استفززاها».