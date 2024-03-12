لا يزال الجمهور يبحث عن موعد إعادة مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الحلقة 1، خاصة من لم يشاهد أحداث الحلقة أمس في موعدها الأساسي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الحلقة 1

يعاد مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الساعة 10.15 صباحاً، وأيضاً يعاد على قناة dmc drama الساعة 12 مساء، والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.