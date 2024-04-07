أيام قليلة ويفارقنا شهر رمضان، ويهل علينا عيد الفطر المبارك، لذلك يسعي الكثيرون لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص في السعودية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية بالمملكة لتمكن الموظفين من وضع الخطط المناسبة للزيارات واللقاءات الأسرية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص في السعودية

وكشفت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة إكس عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص في السعودية ومدتها 4 أيام.

وأضافت الوزارة، أن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص في السعودية تبدأ بنهاية دوام غد الاثنين الموافق 29 رمضان الجاري والذي يوافق 8 أبريل 2024.

وأوضحت الوزارة أن مدة العطلة الرسمية 4 أيام، يلتزم بها صاحب العمل وذلك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تنص أنه في حالة تداخل عطلة نهاية الأسبوع مع إجازة العيد لابد من تعويض العامل عنها.

موعد استطلاع هلال شوال 1445 في السعودية

يشار أن المحكمة العليا أعلنت أنه سيتم تحري هلال شهر شوال 1445، غد الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024 بعد صلاة المغرب،

وطالبت المحكمة العليا القادرين على رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، ثم إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته حتى يتم تجميعها.

وأضافت أن من لديهم القدرة على الترائي، فيجب الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.