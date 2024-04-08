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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024.. 29 رمضان

كتب:

حسن صالح
12:00 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

ساعات تفصلنا عن نهاية شهر رمضان حيث يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار والسحور التي تضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان، حيث يفصلنا عن عيد الفطر 24 ساعة. 

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية لإعلان نهاية يوم صوم جديد وقرب استقبال العيد. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024

يتحدد موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان وفقً إمساكية الشهر الكريم في تمام الساعة 06:19 مساءً

موعد أذان المغرب في القليوبية 

كشفت مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان أنها كالتالي : 

- يؤذن أذن الفجر في الساعة 04:06 صباحا

- موعد الشروق الساعة 05:38 صباحا

- يؤذن الظهر في تمام الساعة 11:58صباحا

- يؤذن العصر في الساعة 03:31 مساءً

- يؤذن المغرب في الساعة 06:19 مساءً

- تؤذن العشاء في الساعة 07:39 مساء 

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بقلم حسن صالح