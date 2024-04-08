زهور الأقحوان تكسو حقول الفيوم المصرية باللون البرتقالي (فيديو)

مع حلول فصل الربيع بمدينة أبشواي التابعة لمحافظة الفيوم، تكتسي الحقول باللون البرتقالي الزاهي، وكأنها لوحة فنية، إيذانا ببدء موسم الحصاد السنوي لزهور الأقحوان التي تعد أحد العوامل المهمة لقطاع الزراعة في البلاد.

وتعرف زهور الأقحوان محليًا باسم عباد القمر، لأنّها تفضل المناخ البارد إذ يتم زراعتها خلال شهور الخريف ويمتد موسم إزهارها من نوفمبر إلى مايو.

زهور الأقحوان مصدرا مهما للعملة الصعبة

وتعد زهور الأقحوان مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة إذ يتم تصدير هذا المحصول للعديد من بلدان العالم، ليدخل في العديد من الصناعات الكبيرة مثل العطور ومستحضرات التحميل، وذلك وفق تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «زهور الأقحوان» أو «عباد القمر» تكسو حقول الفيوم المصرية باللون البرتقالي».

وتنشر بتلات الأقحوان لتجف تحت أشعة الشمس قبل التصدير لتكون جاهزة للاستخدام في الصناعات المختلفة، كمراهم الجلد وأعلاف الحيوانات والطيور، وكذلك مواد التجميل والعطور والمهدئات الجلدية وعلاجات جرثومة المعدة.

ركيزة الصناعات الطبية والتجميلية

تمتلئ الحقول المصرية بالمحاصيل الرئيسية التي تعتمد عليها كبرى شركات العالم، وتمثل الزهور المزروعة في الحقول المصرية إلى جانب الأقحوان، ركيزة لصناعات الطب والتجميل نظرا لجودتها ونقائها.