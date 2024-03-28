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الأرصاد توضح سر الموجة الحارة في بداية فصل الربيع وتحذر من ظاهرة جوية

كتب:

صفية النجار
12:53 ص | الخميس 28 مارس 2024
موجة حارة

موجة حارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، تأثرا بالموجة الحارة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية سبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أنه ويرجع إلى تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة مصدرها الصحراء الغربية، تعمل على رفع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يصاحبها مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتوقعت نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 27-3-2024 

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة الكبرى:العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى: 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى: 33 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى: 35 درجة والصغرى 20 درجة.

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