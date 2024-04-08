منى زكي: تأثرت بوحيد حامد وأحمد زكي وأرفض التصوير في حال وجود أولادي

حلت الفنانة منى زكي ضيفة على برنامج ألبوم صور، لإيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1.

مني زكي تكشف تفاصيل حياتها

وقالت عن ألبوم الصور في حياتها: «أحب أن أكون منظمة حتى أستطيع التركيز في شغلي وبيتي في نفس الوقت».

وأضافت: «زمان كنت ممكن أشوف الحاجة من زاوية واحدة بس دلوقتي لازم ألف الدايرة كلها، علشان أفهمها كويس، تكوين الرأي محتاج تشوف كل الزوايا وأن الزاوية الواحدة هي المتعلقة بربنا بس».

وأكملت منى زكي: «رؤيتك لنفسك بتتغير، أنا شخص بعيش الحاضر اللي هو يعتبر الصور الملونة في حياتي، لكن الماضي مبيعديش يوم إلا ويجي فيه لمحات سواء لبابا أو خالتي وبفتكر ناس أثرت في منهم الراحل أحمد زكي ووحيد حامد».

مني زكي تكشف تفاصيل التقاطها الصور

وعن الصور التي تفضل التقاطها، قائلة: «الصورة الشخصية أقرب ليا من الجماعية، ومن الطبيعي أن توافق بالتصوير في كل الأوقات إلا لو مع أولادي بعتذر لأن ده وقتهم هما فقط».

وحول الصور المتعلقة بفلسطين وأحداث غزة الأخيرة، قالت:«متربيين إن فلسطين لأهلها وأن مين الأعداء، الصور المنشورة جعلت الناس خارج الوطن العربي تعرف معلومات أكثر عن القضية لأن إعلام العدو كاذب».