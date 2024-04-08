الذهب يواصل ارتفاعه القياسي.. وتوقعات بارتفاعات أكبر خلال عام 2024

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

وارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية بنسبة تتراوح بين 0.3% إلى 2335.73 دولار للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولار في وقت سابق، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2354.50 دولار.

أسباب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب

وجاءت أسعار الذهب المرتفعة بهذا الشكل نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وقد تكون قوة دفع أخرى للذهب، كما أدت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.

ورفع مؤشر يو.بي.إس السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 2250 دولارا للأوقية في ضوء الطلب القوي وارتفاع مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

كما من المتوقع أن تزيد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من حيازة الذهب بمجرد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في منتصف العام تقريبا.

ومن الناحية العملية، ظل الطلب على الذهب في الهند فاترا الأسبوع الماضي بسبب الإحجام عن الشراء نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار المحلية، بينما ظلت الأسعار ثابتة في الصين، أكبر مستهلك للذهب.