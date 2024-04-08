المصارعة الحرة والشرمولة.. أغرب عادات الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

احتفالات عيد الفطر المبارك تتنوع من بلد لآخر، ولدى المسلمون بعض العادات والتقاليد الشهيرة والغريبة التي تعبر عن طريقة مظاهر احتفالهم بالطرق التي توارثها الأجيال، وذلك بعد 30 يوما من الصيام في شهر رمضان، ليحتفلون فيه بإفطارهم وإتمامهم لفريضة الصيام.

يحتفل كل شعب على طريقته مثل عادة الاحتفال بالكحك والعيدية وحق الملح والمصارعة الحرة وزيارة المقابر، ونستعرض العادات الأشهر والأغرب حول العالم احتفالا بعيد الفطر، وفقًا لما نشر في «سكاي نيوز».

جزر القمر تحتفل بالمصارعة الحرة

من أغرب العادات التي يحتفل بها شعب دولة جزر القمر بعيد الفطر هي إقامة مسابقات مصارعة حرة ومسابقات رياضية في سباق الجري، ووسط الاحتفالات تشتد بينهم المنافسة للفوز بكأس البطولة وهدايا وخيرات العيد، ومن المعروف أن خلال أيام العيد تكثر حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة وتكون إجازة رسمية لتبادل الزيارات.

التكبيرة وحق الملح في المغرب والجزائر وتونس

من أغرب العادات وأشهرها في المغرب وتونس والجزائر هي عادة «حق الملح و التكبيرة»، للإعلان عن الاحتفالات بعيد الفطر، وتبدأ الاستعدادات لاستقبال العيد بأشكال الفرحة من خلال إعداد الحلويات، فتلك العادة هي عبارة عن عادة لإسعاد الزوجة واعتراف بجميلها من الزوج صباح يوم عيد الفطر، تكون «هدية يقدمها وتختلف بين الحناء أو قطعة ذهبية وتوضع في كأس القهوة أو قطعة قماش».

وتعد أهم المأكولات التي تعد في عيد الفطر بالمغرب هي مغربية الحلوى والمعسيلات والفطائر وكعب الغزال والبريوات، ويحرص المغاربة سواء للرجال أو للنساء، على ارتداء الزي المغربي التقليدي المتمثل في الجلابة والجبادور والكندورة.

المنسف الأردني والعيدية

المنسف الأردني والعيدية من أشهر مراسم الاحتفال بعيد الفطر في الأدرن، وتعطي العيدية للأطفال والنساء تعبيرًا عن المحبة، ولإدخال الفرح والسرور عليهم، ويكون الإقبال كبير على أشهر الاطباق الأردنية وهو «المنسف» وهو الطبق الرئيسي لدى الأردنيين وتجتمع العائلة على الغداء لتناوله، بالإضافة إلى الكحك أو المعمول والقهوة بنكهة الحبهان.

مراسم الاحتفال بالعيد في شمال أفريقيا

ويحتفل سكان شمال إفريقيا بعيد الفطر بإعلان المسحراتي بدء أيام العيد بالطبلة وأناشيد وأدعية، وبعد انتهاء صلاة العيد يذهبوا لزيارة المقابر أول أيام العيد، وبعدها الاحتفال بالحلويات مثل حلوى «المشكلة والمحكوكة والرخايمية، ونوع من السمك المملح يسمى «الشرمولة».