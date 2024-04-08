محافظة الجيزة تعلن جاهزية الساحات والمساجد لصلاة عيد الفطر

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف علي استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقدم محافظ الجيزة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ القيادات التنفيذية والشعبية ومواطني وأهالي محافظة الجيزة.

جاهزية جميع المساجد والساحات

وأعلن محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بجميع أنحاء المحافظة، مؤكداً أنه تمّ تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

استعدادت مديريات الاوقاف

واطلع محافظ الجيزة على استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، إذ تمّ تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد، وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى، التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبال كبير من المواطنين، في اطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

إزالة أي إشغالات في محيط المساجد

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي اشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى منع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة أنَّ مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات خلال فترة العيد، كما تتلقى البلاغات بشأن أي حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنَّه يتمّ تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين والاحياء والمراكز بالمرور على المخابز ومستودعات الأنابيب، للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

مراجعة الأماكن الآيلة للسقوط

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الأماكن التي تمثل خطورة داهمه سواء بالسقوط أو الاشتعال ومنع تراكم أي مخلفات أو المواد القابلة للاشتعال بمخازن الإشغالات، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المرور على الاستوديوهات الفنية وقاعات الأفراح، للتأكد من الالتزام باشتراطات الحماية المدنية واستيفاء التراخيص اللازمة للتشغيل.