إيقاف رئيس وحدة محلية ومهندس بالقليوبية للتراخي في إزالة مخالفة بناء

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القرار رقم 367 لسنة 2024، والذي يتضمن إيقاف كل من رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس بالخانكة، ومهندس بالإدارة الزراعية بالخانكة، عن العمل احتياطيا ولصالح التحقيق لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك بناء على مذكرتي الإدارة الزراعية بالخانكة والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك نتيجة تراخيهم في إزالة مبنى مخالف بالقرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

متابعة مستمرة لإزالة التعديات

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن القرار يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية نحو التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل.

إتخاذ الإجراءات القانونية

وأشارت المحافظة إلى أن التعليمات الصادرة للقيادات المحلية تتضمن رصد وقتي لمخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة

وشددت المحافظة على ضرورة التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسؤول في تلك اللجان أو مسؤول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.