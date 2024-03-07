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محافظ القليوبية يتابع إزالة 6 طوابق مخالفة ضمن «الموجة 22» في طوخ

كتب:

حسن صالح
11:32 ص | الخميس 07 مارس 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 6 طوابق من برج مخالف دون ترخيص بمدينة طوخ، تبلغ مساحته 640 مترًا مربعًا، ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأكد حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، من خلال إزالة كل مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها. 

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وفي إطار متابعته لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائي، تفقد المحافظ، إحدى شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية، بعد توفير 71 طن سكر لها، لتعبئته وتوزيعه تحت إشراف مديرية التموين بالقليوبية، تمهيدًا لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو. 

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين

وخلال الجولة، اطمأن على جودة وكميات السكر المُخصصة للمبادرة، ومدى توافرها بأسعار مُخفضة للمواطنين، مؤكدًا أهمية توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، ووجه بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع.

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