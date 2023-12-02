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«الأوقاف»: 29 مسجدا جديدا تنضم لبرنامج ختم القرآن الكريم «صحح قراءتك»

كتب:

رؤى ممدوح
06:25 م | السبت 02 ديسمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج «صحح قراءتك» بعدد «29» مسجدًا جديدًا، وذلك خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة.

عدد المساجد المشاركة في برنامج صحّح قراءتك

وقالت وزارة الأوقاف إنه قد وصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج «صحح قراءتك» (62) مسجدًا، وستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس.

وتابعت الوزارة: «بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه، علمًا بأن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه». والمساجد الجديدة هي:

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