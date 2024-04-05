سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في مصر.. «اعرف البلدي بكام»

سجل سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في مصر داخل الأسواق والمحال، استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع قرارات الحكومة الأخيرة بشأن ضبط الأسعار.

وصل متوسط سعر طبق البيض الأبيض إلى نحو 158.95 جنيه للمستهلك، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 161.54 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك نحو 168.74 جنيه، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 5-4-2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فأن أسعار البيض مستقرة بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، كما استقر السعر بالنسبة لطبق البيض البلدي، فيما يتراوح سعر طبق البيض البلدي، ما بين 160 إلى 161 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 155 إلى 157 جنيهًا، وسعر طبق البيض الأحمر يتراوح ما بين 155 إلى 159 جنيهًا في المزرعة.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن تراجع أسعار البط، فيما يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 9 إلى 10 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 37 إلى 38 جنيهًا.