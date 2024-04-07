اعرف سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 7-4-2024

يعد البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 7-4-2024 في الأسواق المختلفة.

أسعار البيض الأبيض

سجل سعر البيض الأبيض اليوم الأحد 140 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة على أن يباع للمستهلك بـ 150 لـ160 جنيهًا.

أسعار البيض الأحمر

في حين سجل سعر البيض الأحمر اليوم 5.8 جنيه للبيضة الواحدة، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار البیض البلدي

وسجل سعر البيضة البلدي اليوم الأحد 6.39 جنيه «سعر بيع للمستهلك».

سعر كرتونة البیض الیوم

فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد 167 جنيهًا «سعر بيع للمستهلك»، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 174 جنيهًا «سعر بيع للمستهلك».