«الزراعة» تطلق منافذ متحركة لبيع البيض بسعر 140 جنيها للطبق

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة أطلقت اليوم 10 منافذ متحركة في الميادين والمحافظات لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 140 جنيهًا للطبق، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أنّ ذلك يأتي بهدف المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تجوب تلك المنافذ المناطق الشعبية والميادين الشعبية بهدف التخفيف عنهم.

سعر طبق البيض في منافذ وزارة الزراعة

وأوضح أنّ منافذ الوزارة في الدقي تطرح البيض بسعر 140 جنيها للطبق، ومعرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية أمام نادي الصيد بالدقي، وهو الموقع الذي يستمر لما بعد عيد الفطر، ويشهد ضخ سلع ومنتجات غذائية بأسعار يصل انخفاضها إلى 30%.

ولفت إلى أنّ السلع تشمل لحوم ودواجن وألبان وبقوليات وأسماك وخضر وفاكهة وزيت زيتون وعسل نحل، ومشتقات ألبان، ورنجة وفسيخ وغيرها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وأشار إلى أنّ أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 280 جنيها للكيلو والسمك البلطي 65 جنيها للكيلو، والبوري بسعر 145 جنيها للكيلو، والرنجة 120 جنيها للكيلو.

وأوضح أنّه يتم عرض أصناف من كعك العيد بخصم يصل إلى 30% على جميع الأنواع، من البسكويت والكحك والبيتي فور، والزيوت بأنواعها، وفيما يتعلق بالأرز يصل سعره إلى 27 جنيها للكيلو والسكر 27 جنيها للكيلو.