يعتبر تنظيف المطبخ من الدهون والأوساخ، مهمة أساسية لربات البيوت خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه العزائم وتجمع الأهل والأقارب، لكنها تأخذ منها وقتًا ومجهودًا كبيرًا، خاصة في حالة وجود بقع دهنية أو أتربة في بعض المناطق ولا تتمكن من تنظيفها وذلك لصعوبتها، لذا ترغب البعض في معرفة كيفية تنظيف المطبخ من الدهون والزيوت دون مجهود.

وخلال السطور التالية نقدم لكِ، وصفة سحرية لتنظيف المطبخ من الدهون والزيوت دون مجهود هلال ثوانٍ معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

وصفة سحرية لتنظيف المطبخ من الدهون والزيوت دون مجهود

كوب خل الأبيض.

صابون سائل.

4 أكواب ماء ساخن.

فرشاة.

قطعة إسفنجية.

جردل.

سلم.

- الخطوة الأولى: ضعي الماء الساخن في الجردل ثم صبي عليه الخل وكمية قليلة من الصابون السائل، وقلبيها معًا وبللي بها الإسفنجة.

- الخطوة الثانية: ابدأي في رش كمية من السائل على الدهون الصعبة، وبعد دقائق افركيها بالفرشاة واتركيها حتى تلين.

استخدمي السلم للأماكن البعيدة

الخطوة الثالثة: قفي على السلم في مكان آمن في المطبخ لمسح السطح والأماكن البعيدة، ومرري الإسفنجة على السقف، ثم اتركي الخليط على السقف لمدة دقائق حتى يساعد على إذابة الدهون، وحاولي فركها باستخدام الفرشاة، وامسحي بالأسفنجة الخليط وجففي جميع الأماكن حتى لا تلتصق بها الأتربة.

كرري استخدام هذه الخلطة مرة في الشهر أو كلما لاحظتي تراكم الدهون على المطبخ وتغير مظهره.