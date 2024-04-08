 دعاء سداد الدين من السنة النبوية.. استغفرك سبحانك إني كنت الظالمين

فضل دعاء سداد الدين يظهر في الإسلام كوسيلة لتحقيق الراحة النفسية والإصلاح الاجتماعي، يؤكد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية سداد الديون والوفاء بالعهود. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً» (الإسراء: 34)، ما يظهر حجم الجدية والمسؤولية في الوفاء بالتزاماتنا المالية.

فضل دعاء سداد الدين

يعتبر دعاء سداد الديون وتيسير الحال وسيلة لطلب المغفرة والرحمة من الله، والتخفيف من الضغوط المالية والنفسية، كما يدعو الإسلام إلى تجنب التراكمات المالية والبحث عن سبل لتسديد الديون بأسرع وقت ممكن، فالإنسان المسلم مسؤول أمام الله والناس عن التزاماته المالية وعليه أن يبذل جهوده الكاملة لسداد الديون والتخلص منها.

صيغة دعاء سداد الدين

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن الرسول الكريم أمرنا أن نسدد ديننا وأن لا يبقى علينا شيئا في ذمتنا من الديون، ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين لسداد الدين واستجابة الدعاء، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيف مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكثرة الصلاة على النبي من المجربات في سداد الديون

ومن الصيغ المفضلة لدعاء سداد الدين: سبحان الله عدد ما أعطى وعدد ما وهب، وعدد ما يجود به وعدد ما يخرج من الأرض، وعدد ما ينزل من السماء، اللهم وسع رزقي واقضِ ديني و قوِّ ظهري، اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً، اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلي بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله وليّ العطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير.

أدعية سداد الدين

ومن أدعية سداد الدين: اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، أسألك فيض من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، بيدك الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.