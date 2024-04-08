مفاجآت عديدة تشهدها أحداث مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير مع حدة الصراعات التي يعيشها حسن الصباح، بسبب رغبته في نشر دعوته، ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 29 على النحو التالي:

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحقلة 29

يبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 29 في تمام الساعة 1:45 صباحًا، والإعادة الثانية تكون الساعة 4:15 عصرًا، وتعرض على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:30 ظهرًا.

تتيح منصة Watch It لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل عرضها تلفزيونيًا، إذ تعرض الحلقة في تمام الساعة السابعة مساءًا، لتكون متاحة بأي وقت لمتابعيها بدون فواصل إعلانية.

موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

تعرض قناة DMC مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:15 مساءً، بينما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.