17 دولة تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت 17 دولة، اليوم الاثنين، أنّ الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1445هـ.

السعودية تعلن موعد عيد الفطر

صرّحت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، بعدم رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هـ، وبناءً عليه، سيكون غدًا الثلاثاء المكمل لشهر رمضان، وسيكون يوم الأربعاء هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

قطر تعلن موعد عيد الفطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 أبريل هو المكمل لشهر رمضان المبارك.

وفقًا لبيان اللجنة، الذي تم نقله عن وكالة الأنباء القطرية، جرى الإعلان أن بعد غد الأربعاء هو اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وذلك بعد اجتماع اللجنة في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم.

دول تعلن رسميا عيد الفطر الأربعاء

وصرحت أيضا العديد من الدول عن موعد عيد الفطر المبارك الأربعاء، بحسب ما ذكره مركز الفلك الدولي، وهي كالتالي:

- اليمن.

- العراق.

- لبنان.

- سوريا.

- فلسطين.

-الكويت.

- البحرين.

- الإمارات.

- مصر.

- تونس.

- الجزائر.

- عمان.

- الأردن.

موعد عيد الفطر في إيران

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن يوم الأربعاء 10 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح مكتب «خامنئي» أنه يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء، ووفقًا لإعلان مكتب الاستهلال التابع لمكتب المرشد الإيراني، يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر.

وأفادت «روسيا اليوم» بأن من المقرر أن يقود خامنئي صلاة عيد الفطر ويُلقي خطبته هذه المرة، بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا، من المتوقع أن يتناول خلال خطبته قضايا مثل الحرب في غزة والهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية والمسائل الداخلية الأخرى.

موعد عيد الفطر في أستراليا

وعلى جانب آخر، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيانه أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا، استنادًا إلى تأكيدات الحسابات الفلكية.

وأوضح مجلس الإفتاء الأسترالي في بيانه، أنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المعنية برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، تبين لديه أن هلال الشهر الجديد سيظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أبريل 2024 في تمام الساعة 4:20 قبل الفجر بتوقيت مدينة سيدني، وسيغيب بعد غروب شمس ذلك اليوم بـ 12 دقيقة في تمام الساعة 5:51 مساءً.

وفقًا للبيان، في مدينة بيرث، سيظهر هلال الشهر الجديد في نفس اليوم في تمام الساعة 2:20 قبل الفجر بتوقيت مدينة بيرث، وسيغيب بعد غروب شمس ذلك اليوم بـ 16 دقيقة في تمام الساعة 6:18 مساءً.

وبناءً على ذلك، يكون يوم غد الثلاثاء هو آخر يوم من شهر رمضان المبارك 1445هـ، ويوم الأربعاء سيكون بداية شهر شوال 1445هـ وأول أيام عيد الفطر المبارك.