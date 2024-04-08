تبدأ إجازة عيد الفطر في البنوك المصرية من غدٍ الموافق يوم الثلاثاء 8 أبريل، وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 15 أبريل، ونرصد في السطور التالية مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر.

ويبدأ القطاع المصرفي في مصر العمل من يوم 15 أبريل 2024 بالمواعيد الجديدة بعد انتهاء مواعيد شهر رمضان التي كانت من من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا بالنسبة للموظفين، وللعملاء لإنجاز متطلباتهم فيها كانت بداية من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 1.30 ظهرا.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر

وبالنسبة لمواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر، تكون للموظفين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساء، أما مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر للعملاء لإجراء ما يرغبون فيه، يكون من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 3.30 مساء.

ويذكر أن يمكن للمواطنين الحصول على بعض الخدمات البنكية خلال إجازة عيد الفطر مثل السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، الاستعانة بالمحفظة الذكية تحويل الأموال لعميل آخر عن طريق التطبيقات، شراء أو كسر شهادات أو ودائع من خلال الإنترنت وغيره.