«الأزهر»: 3 كلمات تمحو الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.. رددها في آخر رمضان

أوضح الأزهر الشريف، أن هناك 3 كلمات إذا رددها المسلم، تمحو ذنوبه الليلة، مضيفًا: «امحُ ذنوبك الليلة بتسبيحك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن قال: سبحان اللهِ وبحمدِه في يومٍ مئةَ مرةٍ، حُطَّتْ خطاياه ولو كانتْ مثلَ زبدِ البحرِ)».

الصلاة على النبي الكريم

ومن جانبها، طالبت دار الإفتاء المصرية، بالإكثار من الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من الصلاة على النبي الكريم، ففيها خير كثير».

ونشرت دار الإفتاء دعاء في آخر ليلة تقام فيها صلاة التراويح، بعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال، وإعلانها أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وهو: «اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبًا في كلِّ خير تقسمه، وفي كلِّ نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كلِّ ضرٍّ تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين».

أدعية الشيخ محمد متولي الشعراوي

كما نشرت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من أدعية الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي:

الإكثار من قول استغفر الله العظيم

ولفت «الإفتاء» إلى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم-، كان يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، مشيرة إلى أن الرسول كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.