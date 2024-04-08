الذهب يصل إلى أعلى سعر في تاريخ المعدن الأصفر.. الأوقية بـ2340 دولارا

ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند حوالي 2340 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين، مدفوعًا بالطلب القوي من البنوك الآسيوية الكبرى.

وأظهرت بيانات رسمية أن بنك الشعب الصيني، ظل يشتري المعدن النفيس باستمرار على مدى الأشهر الـ17 الماضية، مع زيادة احتياطياته إلى 72.74 مليون أوقية في مارس من 72.58 مليون أوقية في فبراير، كما قامت دول أخرى، مثل الهند وتركيا وكازاخستان، بتعزيز مشترياتها من السبائك هذا العام.

وجاء ارتفاع الذهب على الرغم من انخفاض الطلب على الملاذ الآمن، مع تلاشي المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ويركز المتداولون الآن على بيانات التضخم الأمريكية القادمة، وإصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع؛ لقياس توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الذهب عالميا

وفي السابق، دفع تقرير الوظائف القوي الأسواق إلى خفض رهاناتها على أول خفض لسعر الفائدة في يونيو إلى حوالي 50%، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وتاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2353.81 دولار في أبريل 2024.

توقعات سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب بمقدار 274.83 دولارا للأوقية، أو 13.32% منذ بداية عام 2024، وفقا للتداول على عقد الفرق (CFD)، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يجري تداول الذهب عند 2273.85 دولارا أمريكيا للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2341.40 دولار خلال 12 شهرًا.