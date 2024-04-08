عالم بالأوقاف: «النبي كان يستعيذ بالله من شياطين الإنس والجن»

قال الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف، إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع عبدا يده بالدعاء ويرده صفرا، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ربه كما جاء في سورة المؤمنون: «وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ».

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «دعاء الأنبياء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «في هذا الدعاء يستعيذ سيدنا النبي من همزات شياطين الإنس والجن، وهو ليس خاصا بسيدنا النبي وحده وإنما خاصا به وبأمته».

وأضاف: «أحيانا الإنسان يحتاج إلى هذا الدعاء، خاصة عند الغضب حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، وسيدنا النبي لما رأى رجلًا قد اشتد غضبه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا غضبت؛ فاجتهد في تكرار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كررها واذكر الله، وأبشر بالخير -إن شاء الله».