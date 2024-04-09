موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024.. 30 رمضان

بدأ العد التنازلي لانتهاء آخر ساعات شهر الصيام، إذ تفصلنا نحو 6 ساعات وعدة دقائق فقط على موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024، والموافق وقفة عيد الفطر وآخر يوم صيام، ثم ستصدح المساجد بتكبيرات عيد الفطر المبارك عقب أذان المغرب، إذ يحل أول أيام العيد غدًا الأربعاء الموافق 10 أبريل بحسب ما أعلنته دار الإفتاء.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024، والموافق آخر أيام شهر الصيام، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، ومواقيت الصلاة اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ويختلف موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم 30 رمضان 2024، إذ يأتي متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط عن الأمس، فيما يزداد عدد ساعات الصيام أيضًا، كما تختلف مواعيد الصلاة اليوم لمختلف المواقيت خصوصًا أذان الفجر، والعشاء، فضلًا عن موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 9-4-2024

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 9-4-2024 والموافق آخر أيام الصيام، ووقفة عيد الفطر، في تمام الساعة 6:20 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14:32 ساعة، وهو أطول أيام الصيام طوال الشهر.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 30 رمضان 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بعد مرور نحو 10 دقائق على رفع الأذان، بحسب ما حددته وزارة الأوقاف، عدا صلاة الفجر تؤدى بعد الأذان بمقدار 20 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 9-4-2024

ويحل موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 9-4-2024 الموافق الثلاثون من شهر رمضان، بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:20 مساءً.

وفيما يخص مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم: يرفع في تمام الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم: يرفع في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم: يرفع في تمام الساعة 7:39 مساءً.