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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 29

كتب:

هبة ياسر
02:18 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

جاء في الحلقة الـ 28 من مسلسل إمبراطورية ميم حديث دار بين «منى» هاجر السراج و«مختار» خالد النبوي وتضمن اعتراف «مختار» بخطئه في رفض سفر ابنته إلى البعثة وتوجهه لها بالاعتذار قبل سفرها، كما تضمن أيضاً وعداً من ابنته «منى» بأنها سوف تفعل كل ما بوسعها حتى لا يعود إلى الحبس مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 29

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 29، في تمام الساعة 10:45 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

كما تُعرض الحلقة أيضًا على منصة watch it الإلكترونية، يوميًا بالتزامن مع عرضها على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

وتعتبر قناة dmc وdmc drama من القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم كما إن منصة watch it تتيح عرض الحلقة أيضاُ بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

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بقلم هبة ياسر