وفد كنسي يهنئ رئيس حي التبين بعيد الفطر

استقبل الدكتور أحمد ابراهيم القزاز، رئيس حي التبين بالقاهرة، وفد الكنيسة الرسولية بالتبين لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور المستشار طلعت الفاوي، أمين أمانة التبين لحزب حماة وطن، والمهندس أحمد عبد النبي، مدير فرع هيئة النظافة بالتبين.

نسيج واحد

وأعرب القزاز عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس عمق العلاقات القوية والأصيلة والمحبة الكبيرة بين جميع أطياف الشعب المصري، ويؤكد أنه نسيج واحد متلاحم يعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وأشاد «القزاز» بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدا على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب.

مسيرة التنمية

وأضاف أنّ مصر نموذج فريد متميز في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها في ظل دولة المواطنة على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته، مشددا على أهمية قيام الجميع بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التي يتمناها الوطن.

وقدّم الوفد التهنئة لرئيس الحي وكل العاملين بعيد الفطر، متمنيًن دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام كل أبناء الشعب المصري.