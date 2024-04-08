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دراما المتحدة

أحمد موسى يهنئ المصريين والرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب:

عمرو هلال
10:56 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

هنّأ الإعلامي أحمد موسى المسلمين في مصر والوطن العربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 2024، واصفًا أجواء الاحتفال بالجميلة والعظيمة والممتعة.

وتحدث أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، عن شهر رمضان وأنه انتهى سريعًا، مضيفًا: «رمضان جري ومحسناش بيه».

أحمد موسى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

ووجه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلًا: «كل سنة والرئيس عبدالفتاح السيسي بخير، وكل سنة ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بخير أيضًا، عيد سعيد على مصر العظيمة وإن شاء الله يكون عيد فطر مبارك على الجميع».

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