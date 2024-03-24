إجازات شهر أبريل 2024.. 12 يوما من بينهم 3 أيام لعيد الفطر

يضم شهر أبريل العديد من الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة والمدارس والجامعات، إضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء إضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية.

إجازات شهر أبريل 2024

وتكون إجمالي عدد أيام إجازات شهر أبريل 2024، 12 يومًا يكون من بينها 3 أيام إجازة عيد الفطر الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن يكون الرأي الأخير بشأن تحديد يوم عيد الفطر لدار الإفتاء المصريرة بعد ثبوت هلال شهر شوال.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير إجازات شهر أبريل 2024، الذي يتضمن 12يوم إجازات بما فيها إجازة عيد الفطر المبارك، وجاءت كالتالي:

يوم الجمعة 5 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 6 أبريل: عطلة أسبوعية.

إجازة عيد الفطر 2024

من الثلاثاء 9 أبريل إلى الخميس 11 أبريل: إجازة عيد الفطر «3 أيام».

يوم الجمعة 12 أبريل: عطلة رسمية.

يوم السبت 13 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية.

أمّا عن إجازة شم النسيم، والتي يتساءل الكثيرون عما إذا كانت ستتزامن مع شهر رمضان المبارك أم لا، وأوضح المعد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان له، أن موعد شم النسيم 2024 سيوافق الـ6 من مايو المقبل.