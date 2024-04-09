كشف قسم النتائج والتقويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق 30 من شهر رمضان المبارك، إيذانا بصيام اليوم الثلاثين من الشهر المبارك لعام 1445 هجريا.

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية؛ إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر وبدء صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، يحل في الساعة 4:3 صباحا، وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:42 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:42 صباحا.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024

وجاءت إمساكية هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق 30 من شهر رمضان المبارك، كالتالي:

الفجر: 04:3 صباحا

الظهر: 11:55 صباحا

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:18 مساءً

العشاء: 07:39 مساءً