يستعد ملايين المسلمين لأداء صلاة فجر تاسع أيام العشر الأواخر من رمضان بالتزامن مع حلول موعد أذان الفجر اليوم 29 رمضان في القاهرة والمحافظات، فيما بدأ العد التنازلي على حلول عيد الفطر المبارك بحسب ما أعلن معهد البحوث الفلكية في بيان له.

تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر اليوم 29 رمضان في القاهرة والمحافظات، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم في المحافظات

ويختلف موعد أذان الفجر اليوم 29 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات، عن الأمس، حيث يأتي مبكرًا ما بين 60 وحتى 120 ثانية مقارنة بموعده بالأمس في كافة المحافظات، وفقًا لمواقيت الصلاة اليوم ضمن إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان، الساعة 4:06 صباحًا بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و32 دقيقة.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في مطروح اليوم في تمام الساعة 4:20 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و35 دقيقة.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم

ويرفع أذان الفجر في أسوان اليوم تاسع أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 4:09 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و18 دقيقة.

أذان الفجر في قنا اليوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين الساعة 4:07 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و23 دقيقة.

أذان الفجر في سيوة اليوم

ويرفع أذان الفجر في سيوة اليوم الاثنين بتمام الساعة 4:31 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و29 دقيقة.

أذان الفجر في الضبعة اليوم

وبحسب مواقيت الصلاة اليوم، فإنّ موعد أذان الفجر في الضبعة يأتي في تمام الساعة 4:16 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و34 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات، فإنّه يأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر اليوم: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم: 4:01 صباحًا.

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم: 4:01 صباحًا.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم: 4:00 صباحًا.

موعد أذان الفجر في جنوب سيناء اليوم: 4:01 صباحًا.

موعد أذان الفجر في المنصورة اليوم: 4:04 صباحًا.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم: 4:02 صباحًا.

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر في السويس اليوم: 4:01 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم: 4:04 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم: 3:54 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم: 4:06 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم: 4:06 صباحًا.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم: 4:06 صباحًا.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم: 4:03 صباحًا.