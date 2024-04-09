موعد أذان الفجر بالقليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024.. آخر سحور في رمضان

تفصلنا ساعات قليلة ويبدأ صيام اليوم الثلاثين من شهر رمضان بعد تناول آخر سحور في الشهر الكريم، حيث يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 وفقًا لما ورد في إمساكية الشهر الكريم التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة الساعة 04:05 صباحا.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 الموافق 30 رمضان وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، حيث يصوم المسلمون آخر أيام الشهر الكريم، وتصل ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و35 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 الساعة 04:05 صباحا، وموعد اخر سحور رمضاني هذا العام يبدأ من الساعة 01:45 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:45 صباحا، بينما يحين المغرب الساعة 06:19 مساء.

أما مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، فتتضمن الآتي:

الفجر.. 04:05 صباحا

الظهر.. 11:57 ظهرا

العصر.. 03:31 مساءً

المغرب.. 06:19 مساءً

العشاء.. 07:40 مساءً