أول دولة عربية تحتفل بعيد الفطر المبارك.. السر في شروق الشمس

أعلنت معظم الدول العربية بعد تحرى هلال شهر شوال المبارك أمس الاثنين شرعًا، ومنهم مصر والسعودية والإمارات وغيرها، أن اليوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال يوم غد الأربعاء.

رغم أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون هو نفسه في الدول العربية، إلا أنه سيكون أسبقية لبعض الدول التي يكون موعد صلاة عيد الفطر فيها أبكر من الدول الأخرى.

أول الدول العربية احتفالا بعيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك يختلف من دولة لأخرى، حسب توقيت شروق الشمس، إذ يتم تحديدها بعد تحرك أشعة الشمس بقدر رمح، أي بمقدار يتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة من شروق الشمس، وتكون الدولة التي يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر أبكر هي أول من تحتفل بعيد الفطر.

ووفق المعلن من الهيئات الرسمية، فأن أول الدول العربية التي تحتفل بعيد الفطر المبارك هي البحرين، حيث يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:38 صباحًا.

أوائل الدول التي تحتفل بعيد الفطر

وتأتي الدولة التالية التي تحتفل بعيد الفطر المبارك بعد البحرين هي دولة قطر، حيث يكون موعد صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:39، ثم الكويت 5:43 صباحًا، بينما يكون في السودان في نحو الساعة 5:47 صباحًا، ثم يكون في فلسطين في تمام الساعة 5:50، ثم العراق في تمام الساعة 5:57، ثم تكون مصر في تمام الساعة 5:59 صباحًا.