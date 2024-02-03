«صحة القليوبية» تكشف 6 أعراض للإصابة بورم سرطاني.. منها فقدان الشهية

واصلت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة توعية ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تحت شعار «احمي نفسك واسأل عن الكشف المبكر».

6 أعراض تكشف الإصابة بورم سرطاني

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أن هناك أعراضا إذا ظهرت على الشخص تعني إصابته بورم سرطاني، ويكون من الضروري له أن يزور طبيب أورام للاطمئنان على حالته، أو التوجه لمراكز تقديم خدمات مبادرة الأورام السرطانية.

وتمثلت الأعراض التي أوضحها وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فيما يلي:

- ظهور ورم، أو تكتل في الثدي، أو تحت الإبط، أو في أي مكان في الجسم.

- صعوبة شديدة ومستمرة في البلع.

- ظهور شامة على الجلد، وحدوث تغيرات في شكلها وحجمها، أو تغيرات في قرحة جلدية.

- سعال شديد مستمر مع بحة في الصوت.

- الإرهاق والتعب، وفقدان شهية شديد ومفاجئ، وفقدان الوزن غير المفسر.

- تغيرات في التغوط؛ وإمساك أو إسهال أو وجود دم في البراز.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي لأن وجود العلامات أو الأعراض المشار إليها تكون علامة على وجود أورام، مما يستدعي استشارة الطبيب فورا، لأن اكتشافها في المراحل المبكرة يزيد من نسب الشفاء بصورة كبيرة.