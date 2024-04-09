3 حالات محظور تقنين وضعها وفق قانون التصالح الجديد

تستعد وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

طلبات التصالح

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، أنّه سيتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين الأحد 5 مايو المقبل، ويحق لأصحاب مخالفات البناء التقديم حتى يتم البت فيها بالقبول أو الرفض بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية.

مخالفات محظورة

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

وأكد مصدر من التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّه جار تشكيل اللجان الفنية واللجان المختصة بتسعير متر التصالح حسب كل منطقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل على المواطنين وإتمام إجراءات التصالح وفق القانون الجديد.