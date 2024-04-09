مباريات ربع نهائي كأس العراق.. القوة الجوية يواجه ميسان والشرطة ضد الميناء

تنطلق مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، مساء اليوم، بـ4 مواجهات أبرزها القوة الجوية، ضد نفط ميسان، على ملعب «الشعب الدولي»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الشرطة متصدر الدوري العراقي يحل ضيفاً على الميناء

وفي مباراة أخرى، يحل الشرطة متصدر دوري نجوم العراق، ضيفاً على الميناء بـ«ملعب الميناء»، وتنطلق الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويلتقي الزوراء، مع نوروز، على «ملعب الزوراء»، في نفس التوقيت.

استقالة حسام البدري من تدريب الزوراء العراقي

وكان حسام البدري المدير الفني المصري لفريق الزوراء العراقي، قرر الثلاثاء الماضي، عدم استكمال مهمته بشكل رسمي لظروف خاصة، فيما وافقت إدارة النادي العراقي على استقالة البدري، وقدموا الشكر له على الجهود التي قدمها خلال فترة قيادته للفريق.

وفي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، أيضا، يلتقي فريق النفط، بنظيره أربيل، على ملعب «المدينة الدولي»، وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.