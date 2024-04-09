هل المضاد الحيوي سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني؟.. استشاري قلب يوضح

لحظات صعبة ومؤثرة عاشها جمهور الكرة المصرية بعد وفاة محمد مدحت، المعد البدني للزمالك، الذي رحل بشكل مفاجئ أثناء ذهابه إلى التمرين بعدما تعرض لأزمة قلبية، وعمّ الحزن أرجاء نادي الزمالك خصوصًا أنّ اللاعب لم يكن يعاني من أي أزمات صحية، حتى خرج أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية يتحدث عن سبب وفاته.

سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للزمالك

وكان أحمد حسام ميدو كشف في تصريحات تليفزونية سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني، لافتًا إلى أنّ الراحل تناول مضادا حيويا 1000 بعد الصيام، وهو الذي تسبب في وفاته، موجهًا تحذيرًا للشباب من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

ويقول الدكتور محمد زردق، استشاري كهرباء القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية، إنّ المضادات الحيوية لا تُسبّب الوفاة إلا إذا كان الشخص لديه حساسية من نوع معين من أنواع المضادات الحيوية، إذ يجب على المريض عند تعاطيه أول جرعة للمضاد الحيوي أن يخضع لإجراء اختبار الحساسية.

وأضاف استشاري كهرباء القلب في حديثه، لـ«الوطن» أنّ تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، تكوّن لدى المريض أجساما مضادة، تتسبب بمرور الوقت في حدوث مقاومة للبكتيريا من جميع المضادات الحيوية، وبالتالي يصعب السيطرة على هذه الأنواع من البكتيريا الموجودة داخل جسم الإنسان.

كان الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، علق على تصريحات «ميدو» بشأن وفاة محمد مدحت المعد البدني، قائلًا إنّ سبب وفاته هي نتيجة سكتة قلبية واختلال كهربي مفاجئ نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي أو تضخم في عضلة القلب: «المضاد الحيوي لو هو السبب، فـ ده بيموت في التو واللحظة عند حقنه بما يسمى Anaphylactic shock، مش هيكون عنده فرصة يركب عربيته ويتوجه للنادي، لكني أضم صوتي لصوتك في تقنين تناول المضادات الحيوية تحت إشراف طبي».

خطورة استخدام المضادات الحيوية

جدير بالذكر أنّ هيئة الدواء المصرية تحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، لافتة إلى أنّ المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، كما أنه من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية اعتبارها أدوية خافضة للحرارة، وهو ما يؤثر سلبًا على الصحة ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وقدمت بعض النصائح للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ومنها:​

​​- عدم استعمال المضاد في حالات البرد والإنفلونزا لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية.

​- عدم شراء المضاد الحيوي من الصيدلية دون وصفة طبيب.

​- لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.​

- إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.​

ويشمل الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ما يلي:

​- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

​- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

​- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​