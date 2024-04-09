مسلسل الحشاشين الحلقة 30.. مصير حسن الصباح وبرزك أميد

تطورات عديدة ومثيرة سيشهدها مسلسل الحشاشين الحلقة 30، إذ تكشف الحلقة الأخيرة مصير حسن الصباح بعد الجرائم العديدة التي ارتكبها على مدار الحلقات الماضية، ومنها قتل ابنه الحسين وقتل زوجته دنيا زاد دون رحمة وصديقه نظام الملك، فهل يصل به الأمر إلى حد الجنون، وكيف كانت حياته حتى أصبح طاعنًا في السن كما ظهر في نهاية حلقة أمس؟

كما تكشف الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الحشاشين مساء اليوم، مصير برزك أميد الذي أعلنه حسن الصباح خليفته، فهل يجعله خليفته بالفعل في قلعة آلموت بعد الاختفاء الغامض لنجله الهادي؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 29

وقد شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحقلة 29 السلطان السلجوقي (عمر الشناوي) خيانة الوزير سراج الدين (محمد نجاتي)، وذلك عندما أرسل إليه حسن الصباح خطابًا وعثر عليه السلطان عن طريق الصدفة.

وانتقم السلطان بركياروق من الوزير سراج الدين بعد معرفته أنه باطني من أتباع حسن الصباح، وقتله حرقًا في غرفته وهو نائم ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29.

مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة

وجاء أيضًا ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29 طلب حسن الصباح من برزك أميد نشر كتاب سيرة مولانا في جميع أنحاء البلد، وأمر الدعاة بحفظه لمعرفة من هو حسن الصباح.

كما شهدت أحداث الحلقة ولادة نورهان زوجة يحيى ابن المؤذن، وأنجبت ولدًا أطلقت عليه اسم سعيد كما كان يرغب يحيى قبل أن يموت.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

وعن موعد عرض مسلسل الحشاشين، فيبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة دي إم سي في تمام الساعة 9:15 مساءًا، بينما يتم عرضه على قناة دي إم سي دراما الساعة 11 مساءًا.