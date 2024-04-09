كيفية صلاة عيد الفطر للنساء في المنزل.. «احرصي على التكبيرات»

هناك العديد من السيدات التي لا يستطعن الذهاب إلى المسجد لتأدية صلاة العيد والاحتفال بعيد الفطر المبارك، لذلك تفضلن الصلاة في المنزل إما أن تكون وحدها أو برفقة مجموعة من أقرانها، لذلك نستعرض كيفية تأدية صلاة العيد للنساء في المنزل.

صلاة العيد في المنزل

خروج السيدات إلى تأدية صلاة العيد في المسجد، سنة مؤكدة ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام، وفق ما نشرته دار الافتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنّه يجوز أن تُصلي العيد في المنزل بمفردها أو مع أهل بيتها، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المسجد.

صلاة العيد للنساء في المنزل ركعتان، وكأنّها تصلي في المسجد تمامًا، وتؤدى بشكل يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة، أما عن كيفية تأدية صلاة العيد للسيدات في المنزل تبدأ بالركعة الأولى وتُكبر سبع تكبيرات قبل القراءة، غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا.

كيفية صلاة العيد للسيدات في المنزل

تبدأ الركعة الأولى من صلاة العيد للسيدات في المنزل، بالتكبيرات ثم قراءة سورة الفاتحة، وما تيسر لها من القرآن جهرًا، أما الركعة الثانية فتكبر فيها 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، تليها سورة الفاتحة وما تيسر لها من القرآن، إذا فيجوز أداء صلاة عيد الفطر في المنزل، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد في المسجد.

لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، وحسب دار الافتاء فإن الصلاة العيد تزيد عن الصلاة المفروضة السبع تكبيرات بعد الإحرام في الركعة الأولى قبل القراءة، والخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة، ثم تجلس للتشهد وتسلم.