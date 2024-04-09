مدير الشئون الدينية بالجامع الأزهر: الصحابة تمنوا أن يصبح رمضان 6 أشهر

قال مدير الشؤون الدينية والعلمية بالجامع الأزهر، أحمد علي همام، إنّ أيام شهر رمضان مرت سريعا، مشيرًا إلى أن الصحابة كانوا ينتظرونه ويدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر 6 أشهر، وبعد رمضان يسيرون على نهجه 6 أشهر، وكأن السنة كلها رمضان.

الله جعل لنا مواسم للطاعات

وأضاف همام في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «الله جعل لنا مواسم للطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له، لعله أن تصيبكم نفحة منها، فلا تشوقن بعده أبدا».

وتابع: «وفي هذا الحديث وغيره من الآيات والأحاديث اغتنام لمواسم الطاعات، وأتصور أن مواسم الطاعات كمحطات الوقود في طريق فلو أننا نسير في طريق طول 1000 كيلومتر، فإنني سأكون حريصا على الوقود وكل ما يلزمني ولابد أن أسأل عليها في الطريق والمسافات بين المحطة والأخرى لأن هذه المحطة هي حياتي ولابد أن يتزود الإنسانُ في الحياةِ من الطاعاتِ كالسيارة التي لابد أن تتزود بالوقود».

مواسم الطاعات تفتح فيها أبواب الجنة

وواصل: «مواسم الطاعات هي مواسم للبر تفتح فيها أبواب الجنة، وترفع فيها الدرجات، وتمحى فيها السيئات، وتضاعف فيها الحسنات وتغفر فيها الزلات، والثلث الأخير من شهر رمضان هي أيام مباركة فيها ليلة القدر، 12 ساعة خير من ألف شهر».