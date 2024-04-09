«الأرصاد»: استمرار فرص سقوط الأمطار في آخر أيام شهر رمضان

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بعدما شهدت حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى تساقط متفاوت الشدة للأمطار وانخفاض في قيم الحرارة ونشاطا للرياح.

المنخفض الجوي يتجه للمنطقة الشرقية

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «اليوم، سيتحرك المنخفض الجوي باتجاه المنطقة الشرقية، فتأثير الأمطار اليوم سيكون في هذه المنطقة، أي السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من وسط سيناء وخليج العقبة ومناطق من مدن القناة».

فرص سقوط الأمطار

وتابعت: «البلاد ستشهد اليوم استمرارا لسقوط الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من شمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة، وباقي مناطق الجمهورية تمتد لها فرص سقوط الأمطار ولكن بكميات أقل وهي أمطار خفيفة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى ولكنها ستكون أقل من أمس».