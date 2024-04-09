موسم استثنائي للدراما المصرية في رمضان.. أعمال فريدة ومميزة (فيديو)

عرض برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان شيرين عماد ومحمد جاد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أعمال فريدة ترضي جميع الأذواق.. موسم استثنائي للدراما المصرية في رمضان».

أعمال حققت رغبات جميع الفئات والأذواق

وأوضح التقرير أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدّمت موسما استثنائيا للدراما المصرية على مدار شهر رمضان، بعدما خلقت حالة كبيرة من التوازن من خلال أعمال متنوعة حققت رغبات جميع الفئات والأذواق.

ولفت التقرير إلى أنّ الشركة المتحدة حرصت منذ البداية على تقديم الأفضل في كل شيء، فشهد موسم دراما رمضان 2024 أعمالا فريدة من نوعها، تخطى نجاحاتها حدود مصر بل وحدود العالم العربي أجمع.

وأكد التقرير أنّ مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز خير مثال على ذلك، وتم تقديمه بصورة فكرية وإخراجية هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، كما أنّ مسلسل مليحة ناقش القضية الفلسطينية واستطاع منذ الحلقة الأولى خطف أنظار الجميع، مؤكدا أنّ الفن المصري لديه القدرة دائما على الإبداع وتوثيق الأحداث.

الإبداع في الموسم الدرامي

وتابع: «الإبداع في الموسم الدرامي هذا العام للشركة المتحدة لم يكن فكريا فحسب، وإنما كان تقنيا أيضا من خلال مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، والذي أحدث حالة من الإبهار البصري اللافت للنظر ليغير المسلسل المفهوم السائد حول تناول قصص الأساطير».