رصد سلالات خطيرة من عدوى بكتيرية في اليابان.. معدل سريع في الانتشار

حذر عدد من خبراء الصحة في دولة اليابان من انتشار عدوى بكتيرية خطيرة ونادرة بمعدل قياسي في أنحاء البلاد، بينما يسعى المسؤولون لتحديد السبب وراء هذه الظاهرة، بحسب ما جاء في «سكاي نيوز» نقلا عن صحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية المحلية.

تفاصيل انتشار العدوى داخل اليابان

وحاليا، هناك قلق بشأن استمرار انتشار للعدوى البكتيرية المعروفة باسم Streptococcal «المكورات العقدية» وذلك بعد رصد سلالات شديدة الخطورة والعدوى داخل اليابان وسط توقعات في أن يتجاوز عدد الإصابات في عام 2024 الأرقام القياسية المسجلة خلال العام الماضي؛ ليخرج المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان يقول إنه لا يزال هناك العديد من العوامل غير المعروفة فيما يتعلق بآليات انتشار هذه البكتيريا.

وسجلت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في اليابان، 941 إصابة جرى الإبلاغ عنها في العام الماضي، لكن في الشهرين الأولين فقط من عام 2024، وبالفعل جرى تسجيل 378 حالة إصابة.

وعلى الرغم من كون كبار السن أكثر عرضة للخطر للإصابة، فإن سلالة المجموعة «أ» من بكتيريا المكورات العقدية تؤدي إلى وفاة المرضي الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، بحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان، مشيرا إلى أن من بين 65 شخصا تحت سن 50 عاما جرى تشخيص إصابتهم بالبكتيريا بين يوليو وديسمبر 2023، توفي حوالي الثلث، أو 21 شخصا.

كيف تنتقل عدوى بكتيريا المكورات إلى الإنسان؟

وتنتشر عدوى بكتيريا المكورات العقدية عبر الرذاذ والاتصال الجسدي، ومن خلال الجروح أيضا، وقد يصاب به الكثيرون دون معرفتهم، إذ لا تظهر عليهم أعراض، وتسبب التهاب الحلق خاصة عند الأطفال.

وتعد تلك البكتيريا شديدة العدوى، وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة، خاصة عند البالغين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما.