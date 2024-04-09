تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء صيام اليوم الـ30 من شهر رمضان، إذ يتناول المسلمون آخر إفطار لهم بعد حلول موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة، ويحين في الساعة 06:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق 30 رمضان، إذ يصوم المسلمون آخر أيام الشهر الكريم وتصل ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و35 دقيقة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة التي تتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 الموافق 30 رمضان، كالتالي:

الفجر: 04:05 صباحا

الظهر: 11:57 صباحا

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:19 مساءً

العشاء: 07:40 مساءً