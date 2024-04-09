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دراما المتحدة

بسمة تعلن رقمنة مشوارها الفني بالذكاء الاصطناعي: «توثيق للذكريات»

كتب:

هبة أمين
02:40 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الفنانة بسمة

الفنانة بسمة

قالت الفنانة بسمة، إن مشروع رقمنة ذكريات الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة يفرضها العصر الحالي، مشيرة إلى أن العالم كله يتجه للرقمنة لكل المعلومات، وحفظ الذكريات في ذاكرة رقمية مهم للمستقبل.

وكشفت في بيان ع نسبب مشاركتها في المشروع: «سبق واندلعت حرائق تأكل الذكريات، وهناك ذكريات كثيرة أريد توثيقها حتى يتثنى للناس رؤيتها بأي طريقة، مثل جائزة أو أفيش فيلم أو سيناريو مهم أو صور من كواليس أعمال ومقالات مهمة».

رقمنة الحياة المهنية

أشارت «بسمة» إلى أنها في هذه المرحلة ستتجه لرقمنة الحياة المهنية، وليست الشخصية، خاصة أن الذكاء الاصطناعي مهم جدًا باعتباره التطور القادم، ورغم سلبياته يجري استخدامه بشكل جيد يعود علينا بالنفع.

الحفاظ على التراث الفني

وكان عدد من الفنانين والنجوم قد تعاقدوا على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يستهدف الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيجري من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

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