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دراما المتحدة

فتاة تسأل علي جمعة: هل يجب طاعة الوالدين في اختيار الزوج؟

كتب:

أحمد العانوسي
03:06 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
علي جمعة

علي جمعة

طرحت فتاة سؤالًا مهما على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم طاعة الوالدين في اختيار شريك الحياة، سواء للبنات أو للبنين.

وتساءلت الفتاة: «هل من البر طاعة الوالدين في اختيارهم لشريك الحياة؟».

رسول الله ترك الحرية للفتاة لاختيار زوجها

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن شريك الحياة جعله رسول الله بيد البنت يعني «دلع البنات» لأنها هي من ستعيش معه.

وأشار إلى أن وما جرى عليه من مفاهيم بعض الآباء هو امتلاك هذا الجثمان المقصود به «الفتاة أو الولد»، حيث أن قلبهم متعلق بأبنائهم، وهم يشعرون أنهم يمتلكون أبناءهم ويريدون أن يجلبوا لهم أفضل شيء.

الشريعة تترك الحرية للفتيات

وتابع: «لكن الشريعة حررت الفتيات من هذا الأمر، وقالت إنها من تختار شريك حياتها».

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