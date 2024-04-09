قبل عرض الحلقة الأخيرة.. مخرج إمبراطورية ميم ينشر صور كواليس المسلسل

نشر محمد سلامة مخرج مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة من الصور التي تكشف عن كواليس العمل الذي انتهى تصويره مساء الاثنين، وذلك قبل ساعات قليلة من عرض الحلقة الأخيرة اليوم عبر قنوات dmc ومنصة watch it الإلكترونية.

وصاحب الصور التي نشرها مخرج إمبراطورية ميم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسائل شكر وتحية لكل فريق العمل سواء ممثلين أو كل من هم خلف الكاميرات، مؤكدًا أنه عاشقًا للحالة الفنية التي تجمعه وبطل المسلسل الفنان خالد النبوي.

الحلقة الأخيرة مساء اليوم

وأشار إلى أنَّه كان سعيد جدًا بـ لوكيشن التصوير بسبب وجود الأطفال معه بهذا العمل أبرزهم منى زاهر وأدم وهدان وريمون توفيق وبيرلا أبو المجد «هم قلبي وعشانهم بنزل التصوير كل يوم عشان نلعب مع بعض».

نجوم أمام وخلف الكاميرا

كما وجه مخرج المسلسل رسالة شكر إلى كل من الفنانة حلا شيحة التي يتعاون معها للمرة الأولى، كذلك الفنانة نشوى مصطفى ومحمود حافظ وليلى عز العرب، كما حرص على تحية ضيوف الشرف على رأسهم الفنان محمد محمود عبدالعزيز، ونورهان منصور وعمر زهران ورشا مهدي، وكذلك الفنانة السورية سولاف فواخرجي.