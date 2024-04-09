زيني سفرتك بـ رول البطاطس باللحمة المفرومة في دقائق.. أشهر وجبات العيد

«رول البطاطس باللحمة المفرومة» من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، خلال الأعياد، وذلك لأنها غنية بالفوائد والفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية، وخلال السطور التالية نستعرض لكم طريقة عمل رول البطاطس باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة وغير مكلفة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الأيد» على «سي بي سي سفرة».

مقادير رول البطاطس باللحمة المفرومة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

٤ حبات بطاطس

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٢ ملعقة صلصة طماطم.

كوب جبنة موزاريلا.

ملح حسب الرغبة.

رول البطاطس باللحمة المفرومة

الخطوة الأولى: لعمل البطاطس باللحمة قومي ببشر البصل لمكعبات صغيرة جداً، وضعية في زيت طاسة على نار متوسطة حتي يذبل وضعي اللحم المفرومة وضيفي الملح والفلفل والبصل المبشور والثوم البودر وقليبهم جيداً.

- الخطوة الثانية، ضيفي صلصة الطماطم إلى اللحمة وقلبيهم واستمري في التقليب من حين لآخر، واتركي المكونات حتى اللحم أكثر ليونة، في هذه الأثناء قومي بتقطيع حبات البطاطس إلى شرائح.

- الخطوة الثالثة: أحضري صينية فرن وقومي برص شرائح البطاطس حيث تكون الأطراف متداخلة مع بعضها وضعي طبقة من الجبنة عليها، وأدخليها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180.

- الخطوة الرابعة: أخرجي البطاطس من الفرن، وأفردي اللحمة المفرومة عليها بالتساوي، ولفي البطاطس على شكل رول بحرص داخل ورق الزبدة، ومن ثم أدخلي الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 190 واتركيها لـ 15 دقيقة أخرى.